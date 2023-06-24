اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

السبت، 24 يونيو 2023 11:10 ص
محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه لبحث شكواهم محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين يوميا بمكتبه لبحث شكواهم
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر،  نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
 
واستقبل محافظ قنا، 65 مواطنا، واستمع لشكوى كل مواطن على حده، ووجه بوضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.
 
وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
 
وأضاف الداودي :" من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة."
 
 
 

استقبال مواطنين

مكتب محافظ قنا

طلبات مواطنين

اخبار قنا



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