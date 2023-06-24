محافظ قنا يتفقد موقع الكورنيش الجديد غرب النيل بطول 200 متر

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمعاينة موقع الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول 200 متر، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.

أكد محافظ قنا، على ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المساحة المخصصة للكورنيش الجديد من خلال إقامة مرسى نيلى نموذجى للمراكب السياحية، وممشى ومقاعد انتظار تتماشى مع التصميم العام للكورنيش، وجدارية فرعونية، ومنطقة خدمات، بما يساهم فى إضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد، وذلك بما لا يضر بحرم نهر النيل، مشددا على سرعة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع.

وأضاف الداودى، أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم فى الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها، لافتا إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الانتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائى له.