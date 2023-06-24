محافظ الدقهلية يدشن مبادرة لخفض أسعار اللحوم الطازجة لتصبح 180 جنيها بدل 240

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم بتدشين مبادرة تخفيض أ سعار بيع اللحوم الطازج ة بمنافذ "مواطنون ضد الغلاء" بنطاق المحافظة لتصبح 180 جنيها للكيلو، بدلاً من 240 جنيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط فرحة عارمة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية، ومسئول المنافذ.

وتفقد "مختار" المنفذ الرئيسي للبيع اللحوم بمدينة المنصورة أمام استاد المنصورة والتقى بالمواطنين واستمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الاسعار المقرره وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة.

وأكد "المحافظ" أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وأكد "مختار" أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية ، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وكلف " المحافظ " وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيض الأسعار في كافة المنافذ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.