أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بـ160 جنيها واللحوم الضأن الطازجة من كينيا بسعر 250 جنيها، حيث يتم استيراد خراف حية من كينيا وذبحها داخل الأراضي المصرية، وطرحها بمنافذ الوزارة كما يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين فى مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.





وأوضحت أمل دوابة، العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان فروع المجمعات التابعة للشركة تطرح حاليا كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة المجمدة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة طرح المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع والمنتجات وأنه يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة للشركة البالغ عددها 310 منافذ بالقاهرة والجيزة بجانب أيضا منافذ مشروع جمعيتى بمنتجات اللحوم والسلع الغذائية طوال الوقت، لافته إلى حرص وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع للمواطنين بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.























