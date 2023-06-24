محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفياً غدا.. فرص عمل بحوافز ومزايا تأمينية

كتبت – مرام محمد

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدا الأحد، ملتقى توظيفي للطلبة والخريجين بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبي طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

- مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

- كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

كما حدد الجهاز مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-تأمين على الحياة.

-بدل وجبة.

-حوافز.

-بدل مواصلات في بعض الفروع.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن الملتقى سينظم يوم الأحد المقبل الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، بدءاً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

وأشار الجهاز أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الملتقى والوظائف المطلوبة، التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".