في مثل هذا اليوم.. المحكمة العليا الأمريكية تلغى دستورية حق الإجهاض

كتب عبد الوهاب الجندى

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، الموافق 24 يونيو 2022، فقدت ملايين النساء في الولايات المتحدة الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا صدر منذ 50 عامًا جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.

وألغت المحكمة الحكم التاريخي المعروف باسم "رو ضد ويد"، بعد أسابيع من وثيقة مسربة غير مسبوقة تشير إلى أنها تفضل القيام بذلك.

وسيغير الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.

وخرجت مسيرات في مناطق مختلفة بأمريكا، عقب إلغاء المحكمة العليا بأمريكا القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد"، معتبرة أنه لم يعد هناك حق دستوري فيدرالي للإجهاض.

وبموجب هذا القرار فإنه من الآن فصاعدًا، تحدّد كل ولاية حقوق الإجهاض فيها، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات، في حين أنّ قرابة نصف الولايات لديها أو ستصدر قوانين تحظر الإجهاض، في حين سنّت ولايات أخرى إجراءات صارمة لتنظم عمليات الإجهاض.