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ضبط 57 قطعة سلاح بحوزة 27 متهما فى حملات أمنية

السبت، 24 يونيو 2023 12:54 م
ضبط 57 قطعة سلاح بحوزة 27 متهما فى حملات أمنية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:.
 
 ضبط عدد (57) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (14 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 30 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (53 متهم " لعدد 27منهم معلومات جنائية").
 
ضبط عدد (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (11 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").
 
كما تم تنفيذ عدد (509) حكم قضائى متنوع.
 
 
 

حملات امنيه

تنفيذ الاحكام

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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