ضبط مخالفات مخابز في حملة لمديرية التموين فجر اليوم بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية فجر اليوم، علي عدد من المخابز لمتابعه انتاج الخبز المدعم، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، قاد الحملة فجر اليوم الجمعة، محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، محمد صالح، سامى إبراهيم، ايهاب رجب، مجدى حموده، ايمن الحنفى من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، وذلك ناحية مركز ومدينة دكرنس

وأسفرت عن ضبط وتحرير 1 محضر تجميع 323 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، تحرير 1محضر إثبات مبيعات وهمية لعدد 3525 رغيف، 12 محضر تصرف في إجمالى 68 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 33 محضر نقص وزن بمقدار من 7 : 25 جرام، 10 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 18محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1محضر عدم وجود قائمة بيانات، 5محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي إستمرار مديرية التموين في حملاتها لمواجهة المخالفين

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين