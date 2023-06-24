اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 03:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق تنمية الصادرات: 8.7 مليار جنيه للسداد الفوري لدعم الصادرات بالمرحلة السادسة

السبت، 24 يونيو 2023 02:29 م
صندوق تنمية الصادرات: 8.7 مليار جنيه للسداد الفوري لدعم الصادرات بالمرحلة السادسة الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 8.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 7.4 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية. 
 
وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الأولي بلغ 1130 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.
 
وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 7.4 مليار جنيه، مشيرة الى أن عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة أو لم ترد مديونياتها 98 شركة، وباقي الشركات ليس لها أي مستحقات أو لم تأتى للصندوق.

تنمية الصادرات

صندوق تنمية الصادرات

دعم الصادرات

الصادرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة