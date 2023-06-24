رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان الأمين المساعد للجامعة للشؤون الإدارية، والقمص جرجس زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنها، والقمص قزمان صبحى.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا اعتزازه وتقديره لزيارة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لجامعة بنها.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن تبادل التهانى والزيارات فى المناسبات الدينية والقومية بين عنصرى الأمة المصرية يؤكد على التماسك وحدة الصف والترابط وسيادة روح المودة والمحبة والرحمة والسلام بين أبناء الوطن وجوهر الروح المصرية السمحة.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أهمية الوحدة الوطنية التى تميز أبناء الوطن الواحد تأكيداً لمشاعر الأخوة وروح المحبة الولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

من جانبه أكد نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والوفد المرافق له، على عمق المشاعر بين المسلمين والمسحيين والتى تعكس روح الود والمحبة بين أبناء الوطن بكل أطيافه داعيا الله أن يسود الرخاء والسلام أرجاء الوطن.