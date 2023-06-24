رئيسة وزراء نيوزلندا السابقة تعلن البدء فى كتاب حول تجربتها فى الحكم

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا السابقة جاسيندا أرديرن البدء فى كتابة كتاب حول فترة رئاستها لحكومة البلاد.



وأعلنت أردرن توقيع عقود مع عدد من دور النشر الدولية، مشيرة إلى أن الكتاب لن يركز بشكل كبير على السياسة أو التحديات، ولكن سينصب على تجربتها ونمط قيادتها للبلاد.



ونقل "راديو نيوزلندا" اليوم /السبت/، عن أردرن قولها: "ربما يكون من المفيد التوسع فى بعض الأشياء التى تحدثت عنها فى حفل الوداع الخاص بى بدلا من السياسة الداخلية للبلاد فى السنوات الخمس الماضية؛ مثل فكرة أنه يمكنك أن تكون قائدا من طرازك الخاص وأن تحدث فرقا، وهذا ما أخطط للقيام به".



يشار إلى أن أرديرن استقالت من منصبها كرئيسة للوزراء فى يناير الماضى بعد خمس سنوات قادت خلالها حزب العمل والحكومة.