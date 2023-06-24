ذهب وياقوت وزمرد وألماس.. تعرف على "بروش عربة فاكهة" الأثرى بمتحف الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم قسم الآثار الحديثة، بمتحف آثار مدينة الغردقة، وخاصة آثار الأسرة العلوية، عدة قطع أثرية نادرة وأغلبها ذهبية وترجع إلى السيدات، منها البروش والنيشان وصور أميرات الأسرة العلوية وغيرها من مجوهراتهم، بين تلك القطع الأثرية دبوس صدر نادر " بروش عربة فاكهة".

من جانبه، وصف مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بروش عربة فاكهة بأنه صنع من الذهب والياقوت والزمرد والألماس، ويرجع تاريخه إلى الأسرة العلوية - عصر حديث 1805 ميلادية .

وأضاف وكيل الشئون الاثرية بالمتحف أن تلك القطعة تعتبر من إحدى القطع النادرة والمميزة من مقتنيات أسرة محمد على بمتحف الغردقة، وهو دبوس صدر " بروش " على هيئة عربة فاكهة يجرها حصان يمسك بها سايس وهو مرصع بفصوص من الألماس والياقوت والزمرد.

وأوضح أن تلك القطعة النادرة تتميز بروعة تناسق الألوان بين الأحجار الكريمة والذهب فيها، وتبين دقة الصانع وفنه فى صنعها، وأنها تعتبر من أندر القطع الأثرية فى العصر الحديث.