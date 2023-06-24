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حملات مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 يونيو 2023 01:07 م
حملات مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – كفرالشيخ".. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى :
 
ففى مجال حماية البيئة " المواد الغذائية - الصحة العامة" تم ضبط ( 5 مصانع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة الجيزة لتصنيع وتعبئة مقرمشات الأطفال وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع غراء الأخشاب بمضبوطات بلغت ( 10 طن و 15000 عبوة مواد غذائية – 23 طن لغراء جلاتينى – 10 طن و 120000 عبوة لمخلفات بلاستيكية ومصنعاتها) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .
 
وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط عدد ( 9 منشآت "محلات – ورش – معامل" بنطاق محافظة كفرالشيخ) لوجود مخالفات عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة - الموافقة البيئية – سجل الحالة البيئية – التخلص الغير أمن من المخلفات الخطرة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) .
 
وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (27) قضية بنطاق محافظة كفرالشيخ ، عبارة عن ( جوابى مخالفة – غزل مخالف) .
 
 

شرطه البيئه

المسطحات المائيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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