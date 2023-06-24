حريق بمحل فطائر يمتد لمحل حلوى بميدان سيدي طلحة في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شب حريق بمحل للفطائر بميدان سيدي طلحة غرب مدينة كفر الشيخ، امتد لمحل إبراهيم الدسوقي، للحلويات، المجاور لمحل الفطائر، لاشتعال فرن محل الفطار، مما أدى لإلتهام النيران محتويات المحلين، وجرى فصل التيار الكهربائي عن الموقع، لحين الانتهاء من إخماد النيران، وسيتم إعادته عقب الانتهاء من أعمال إخماد الحريق.

وهرت سيارات الدفاع المدني، وسيارات وقوات من مديرية الأمن، وقسم ثان كفر الشيخ، بتوجيهات من مدير الأمن، لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداده للمحلات المجاورة، وتمكن رجال الدفاع المدني، من إخماد الحريق، دون إصابات في الأرواح.