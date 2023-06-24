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تبدأ 15 يوليو.. جدول امتحانات الدور الثانى لصفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة

السبت، 24 يونيو 2023 09:39 ص
تبدأ 15 يوليو.. جدول امتحانات الدور الثانى لصفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة جدول امتحانات الدور الثانى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية، وذلك عقب اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية.
 
أولا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي
 
-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
 
-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
 
-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.
 
-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
 
-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.
 
 
ثانيا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي
 
-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
 
-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
 
-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.
 
-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
 
-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.
 
 
ثالثا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
 
-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
 
-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.
 
-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والعلوم.
 
-يوم الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
 
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