جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي، الجمعة، مع نظيره الكويتي، حيث هنّأه بتجديد الثقة في شخصه على رأس وزارة الخارجية.

كما تمّ التأكيد على أهميّة عقد الاستحقاقات الثنائية، وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ووجه عمار الشكر إلى وزير الخارجية الكويتي على الدعوة التي وجّهها إليه لأداء زيارة إلى الكويت، وأعرب عن ترحيبه بها واستعداده لتلبيتها خلال الفترة القادمة.