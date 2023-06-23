"تموين الإسكندرية" تشن حملات على محطات الوقود.. وتؤكد توافر المواد البترولية

ووجه وكيل الوزارة جميع الحملات التموينية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بجميع أنحاء المحافظة منذ صباح اليوم وحتى الآن للتأكد من توافر السولار والبنزين بجميع محطات تموين السيارات والعمل بها على النحو المعتاد وعدم وجود نقص لأى مواد بترولية خاصة السولار الذى يعتمد عليه فى تموين سيارات الأجرة ونقل الركاب.

ورفعت الحملات تقاريرها اليوم إلى وكيل الوزارة ، تؤكد استقرار و توافر المواد البترولية بجميع محطات تموين السيارات.