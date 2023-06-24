تعرف على تفاصيل العمل فى مشروعات الصرف الصحي المنفذة بمراكز مدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف أحمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه فى إطار متابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي المنفذة، والخاصة بتنفيذ الخط العمومى مواسير قطر 1200 مللي بولى معرجة بطول حوالى 130 متر تقريباً بقرية المدامود بحرى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة لسير أعمال مشروعات الصرف الصحي بالمراكز والمدن.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، إنه فى المرحلة الأولى تم الأنتهاء من كافة الأعمال لما يقارب 115 متر بدءاً من تقاطع شارع الصعايده ونجع الناصرية والشعراوى من أمام منزل سعدى هاشم حتى أول نجع الناصرية، وتم إنهاء الأعمال بتنزيل آخر ماسورة وربطها بأخر غرفة للأعمال السابقة لشارع مدخل كوبرى غالب ونجع الناصرية والشعراوي ومحطة الصرف وذلك من تنفيذ شركة جبالكو، أما بالنسبة للوصلات الفرعية بذات المنطقة الخلاليف بنجع الصعايدة تم ردم هذه الوصلة بعد الإنتهاء من العمل بها لأعمال حفر بطول حوالى 80 متر تقريباً مواسير 250 مللى 10 بوصة وجارى العمل بصب غرفة 2 فى 5 و3 فى نهاية الخط، وكذلك الوصلات الفرعية بذات المنطقة الخلاليف بنجع الصعايدة تم ردم هذه الوصلة بعد الإنتهاء من العمل بها لأعمال حفر بطول حوالى 80 متر تقريباً مواسير 250 مللى 10 بوصة جارى العمل فى صب غرفة 2 ×5 و3 فى نهاية الخط.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، إنه بالنسبة لخط الطرد الـ710 مللى والذى يبدأ باعمال حفر بداية من كوع زاوية الـ90 سم لمدخل الصعايدة من الناحية الجنوبية للطريق الترابي الموازي للطريق الجانبية (الكرنك الشرقية حتى نهاية الطريق لمعداية كوبرى غالب من الناحية الشمالية)، وتم الإنتهاء بالعمل لهذه الوصلة لعدد 53 ماسورة × 12 متر اى ما يعادل لأعمال حفر بطول 636 متر تقريبا وسوف يتم عمل غرفة غسيل 4 فى 4 فى نهاية الخط، وذلك تنفيذ شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر مشروعات الأقصر مركز ومدينة الزينية.