مدينة الزينية تنتهى من تنفيذ وصلة الصرف الصحى بالصعايدة .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى أعمال توصيل شبكات الصرف الصحى، حيث كشف العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم إنهاء كافة أعمال الصرف الصحى لوصلة الصعايدة بالمدامود بحرى لخط الطرد الـ710 مللى، بداية من خط الديكوفيل حتى الطريق الزراعى السريع مصر أسوان بطول حوالى 120 متر تقريباً، وعودة حركة السير والمرور على مسارها الطبيعى للأهالى والسيارات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023، وفى إطار متابعة سير أعمال الصرف الصحى بمدينة الزينية المنفذة، والمعلن عنها سابقاً والتى ترتب عنها تغيير فى بعض خطوط سير المركبات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، إنه باليوم الأول تم استكمال أعمال وصلة الصعايدة للطريق الزراعى السريع مصر أسوان لخط طرد الـ710 مللى، حيث تم الانتهاء من لحام المواسير الخاصة بهذا الخط، وحفر ما يقارب من 6 أمتار من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية، وذلك بالموازاة لخط الديكوفيل استعداداً للحفر للوصلة الأساسية المراد حفرها وهى من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية للطريق الزراعى السريع، وجارى العمل فى لحام عدد 2 كوع 45 وذلك لوصل الخط الجنوبى الشمالى بالشرقى الغربى، وفى اليوم الثانى تم الانتهاء من لحام عدد 2 كوع زاوية 90 سم، وذلك لإستعدال الخط من الناحية الجنوبية الشمالية إلى الناحية الشرقية الغربية المؤدية إلى اتجاه الطريق الزراعى السريع مصر أسوان.

وأوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم خلال الأعمال، حفر ما يقارب من 20 متر على طول الخط، ونزول 3 ماسورة بقطر 710 مللى، وجارى استكمال أعمال الحفر لنفس اتجاه الخط لنزول باقى المواسير دون أى معوقات، وتم العمل من قبل معدات قرية المدامود بحرى برش المياه.