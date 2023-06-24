بشائر الجمهورية الجديدة.. مصانع واستثمارات وورش للشباب بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، إنشاء مشروعات استثمارية، ومصانع لتشغيل الشباب، ضمن بشائر الجمهورية الجديدة ، وتحدث في مجملها، نقلة تنموية وخدمية وإستثمارية غير مسبوقة لمحافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإستغلال المقومات الاقتصادية لعاصمة الشباب و الثقافة والإقتصاد الإفريقى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى و تتنوع المشروعات التنموية فى مختلف المحاور الإقتصادية والتنموية والإستثمارية ، ووفق إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد فى إطار رؤية مصر 2030 ، لتحقيق نسباً مرتفعة من التشغيل ، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة ، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية

ففي جنوب أسوان، مخطط تنفيذمشروعات، ضمن المنطقة اللوجستية العالمية بكركر، لتصبح قاعدة إنطلاق تجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل، وتستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسوانى حيث ستتضمن إنشاء موقف النقل الدولى على مساحة 200 فدان يستوعب أكثر من 600 شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية ، وأيضاً رحلات الحافلات الخاصة بالركاب ، كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع ، ومحطات وقود ، وموتيلات ، وخدمات متنوعة من كافيهات ، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمساحة 40 فدان سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان ، و مشروع الدواجن المتكامل على مساحة ألف فدان ببنبان بمركز دراو ، وبتكلفة تقديرية 236 مليون جنيه ، وبطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد ، وهو من المشروعات التنموية التي ستسهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلية، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة ، كما سيوفر 200 فرصة عمل مباشره ،و 400 فرصة عمل غير مباشرة

وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع محافظة أسوان وشركاء النجاح تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى المحاور الإجتماعية والزراعية والصناعية من أبرزها ضخ إستثمارات 35 مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 18 ورشة حرفية ، و2 معرض لتسويق المنتجات فى المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن 2 مجمع تم تنفيذهم ببلانة ، والآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب ، فيما سيتم إنشاء 3 مجمعات صناعية أخرى بكركر وفارس والسباعية بمساحات تترواح ما بين 2500 م٢ ، و1000 م٢ ، وقامت الهيئة أيضاً بتنفيذ مشروع تنمية قرى وادى كركر ، والذي شهد تنفيذ مشغل للحرف التراثية ، ومحطة وخزان للمياه ، ومركز للشباب ، وهو الذى يتزامن مع مشروع إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو ، بواقع 10 ملايين شتلة فى الموسم الواحد ، فى إطار خطة الدولة لترشيد إستخدامات مياه الرى وخفض تكاليف زراعة القصب بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية .

من ناحية أخري، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب مؤخرا، بمجموعة من التوصيات كانت من أبرزها إستغلال كافة الموارد الطبيعية للمحافظة الإستغلال الأمثل بمحافظة أسوان لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت، بجانب التوصية بعمل مزايدة عالمية لكافة الشركات المتخصصة ، على أن يتم مناقشة ذلك مع الوزراء المعنيين ولجنة الصناعة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية شهدت انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية، من بينها إفتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً، وأيضاً إفتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، مع بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة إستثمارية 300 مليون جنيه، وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى وغيرها الكثير والكثير، موضحاً بأنه تم تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالى 47 وحده لعدد 37 مستثمر، حيث تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الذى توازى مع العمل فى أكبر منطقة لوجستية عالمية يجرى تنفيذها على مساحة 600 فدان بمنطقة كركر لتساهم بشكل مباشر فى الإنفتاح على الأسواق الافريقية

وفى نفس السياق، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محافظ أسوان منذ توليه المسئولية أعطى أهمية كبيرة لدفع عجلة الإستثمار، والعمل على إزالة العوائق والإجراءات ، وهو ما تجسد واقعاً ملموساً بإفتتاح وتشغيل المزيد من المصانع، بالإضافة إلى وجود رؤية مستقبلية لتصبح أسوان بوابة التجارة والإقتصاد نحو الأسواق الإفريقية بإتاحة قاعدة تتمثل فى المنطقة اللوجستية العالمية الجديدة المخطط إنشاؤهم، لافتة إلى أنه تم إفتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية القديمة بالعلاقى بتكلفة 150 مليون جنيه ضمن 34 مصنع مخطط إفتتاحهم وتشغيلهم على مراحل مما يساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى، وهو ما أشادت به لجنة الصناعة خلال زيارتها للمحافظة والمنطقة الصناعية برئاسة معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى يناير الماضى حيث نجحت المحافظة فى ترفيق المنطقة، ودعمها بتركيب 10 محولات للكهرباء.

وأشارت نائب المحافظ إلى دراسة التوسع وتحقيق الإمتداد الإستثمارى داخل المنطقة الصناعية على مساحة 50 فدان للإستفادة من المزايا الإقتصادية وقربها من الإحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية بما يعمل على تحقيق التنافسية العالمية ، والقيمة المضافة وذلك فى ظل الدعم الحكومى والبرلمانى للقضاء على عوائق الإستثمار ، وخاصة تعدد جهات الولاية ، بالإضافة إلى العمل على ترفيق المناطق الصناعية ، مؤكدة على أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم دراسة إنشاء منطقة جديدة لإقامة منطقة صناعية متخصصة لخام الفوسفات فى شمال المحافظة ، وتفعيل المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 2000 فدان لتنفيذ أنشطة صناعية تعتمد على المقومات الطبيعية من خامات طبيعية ومحجرية متنوعة.



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



جانب من المشروعات (6)



جانب من المشروعات (7)



