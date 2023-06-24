بايدن يضع الإجهاض أولوية حملة إعادة انتخابه ويحصل على تأييد من 3 مؤسسات

كتبت رباب فتحى

وضع الرئيس الأمريكى، جو بايدن الحقوق الإنجابية وحق الإجهاض بشكل مباشر أولوية حملته لإعادة انتخابه في عام 2024 حيث استضاف تجمعًا قائمًا على الدفاع عن حقوق الإجهاض ، وحصل على ثلاثة موافقات رفيعة المستوى من مجموعات مخصصة لهذه القضية ، وأعلن أمرًا تنفيذيًا يستهدف في تعزيز الوصول إلى وسائل منع الحمل.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، جاءت هذه التحركات في تناقض صارخ مع رسالة المرشحين الجمهوريين ، الذين حضر العديد منهم المؤتمر السنوي لائتلاف "الإيمان والحرية" في واشنطن العاصمة.

واعتبرت الصحيفة أن الإجهاض أصبح قضية صعبة بالنسبة للجمهوريين لأن معظم الأمريكيين يؤيدون الحق في الإجهاض بعد أن قامت المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون العام الماضي بإلغاء الحق الفيدرالي في إنهاء الحمل.

ومع ذلك ، ضاعف نائب الرئيس السابق مايك بنس من موقفه المتشدد في خطاب يدعو إلى فرض قيود وطنية على الإجهاض - وهو موقف يُنظر إليه على أنه من غير المرجح أن يحظى بتأييد واسع. ويلقي دونالد ترامب رئيس بنس السابق كلمة في نفس المؤتمر السبت لكنه سعى في الأسابيع الأخيرة إلى اتخاذ موقف أقل تطرفا.

وفي غضون ذلك ، دعم بايدن والديمقراطيون الإجهاض ، مشيرين إلى الخسارة الفادحة للحريات الإنجابية لملايين النساء منذ أن ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرار رو ضد وايد التاريخي الذي كان يحمي حريات الإجهاض.

وحصل بايدن ونائبته كامالا هاريس على تأييد مؤسسات "صندوق العمل من أجل أبوة مخطط لها"، و"نارال من أجل حق الاختيار"، و"قائمة إيملى". وتعلن هذه الجماعات عن دعمها المبكر لإعادة انتخابات بايدن وهاريس جزئيا لتسليط الضوء على أهمية هذه القضية بالنسبة للديمقراطيين، حسبما قال قادة تلك المؤسسات لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقالت أليكسيس ماكجيل جونسون ، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق العمل من أجل أبوة مخطط لها: "أعتقد أن الرئيس بايدن كان شريكًا قيمًا بشكل لا يصدق ، إلى جانب نائبة الرئيس هاريس ، في التصدي للهجمات التي شهدناها".