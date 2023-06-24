انتظام امتحان الكيمياء للثانوية الأزهرية ببنى سويف دون تلقى شكاوى

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور أحمد الطيب بديوى وكيل وزارة شئون الأزهر ببنى سويف، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد منطقة بنى سويف الثانوية، حيث زار عدد من لجان إدارة الواسطى التعليمية شملت "لجان معهد فتيات الواسطى الثانوى، ولجان معهد بنين الواسطى الثانوى" للاطمئنان على حسن سير الامتحانات التحريرية والشفهية بهدوء واستقرار وانضباط، وأدى طلاب وطالبات القسم العلمى الامتحان فى مادة (الكيمياء) بدون وجود شكاوى أو صعوبات.

كما قام الدكتور أحمد الطيب بديوى بمتابعة سير العمل وانتظامه بمعاهد ( عطف إفوه الابتدائى، إفوه الابتدائى، فتيات الواسطى الإعدادى)، ونبه على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم الخروج من المعهد إلا بخط سير أو إذن كتابى من شيخ المعهد.

رافق الدكتور أحمد الطيب بديوى، يحى مجاهد مدير إدارة الامتحانات، د أحمد على مسئول إدارة الأمن بالمنطقة، وأثناء زيارته حث "بديوي" أبنائه وبناته طلاب وطالبات الشهادة الثانوية على قراءة ورقة الأسئلة جيدًا قبل البدء فى الإجابة، وإجابة السؤال الأسهل أولاً، كما أكد لأبنائه وبناته على حرص المنظومة التعليمية بالأزهر على مصلحة الطالب وفقًا لضوابط وتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية والتى تسعى إلى ريادة التعليم الأزهرى، وإخراج طالب أزهرى متفوق على دراية كافية بعلوم الدين والدنيا.

كما حرص وكيل الوزارة على لقائه بأعضاء اللجان مؤكدًا على أهمية توفير الهدوء والطمأنينة والاستقرار داخل اللجان.