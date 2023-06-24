اليوم السابع
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وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في مادة الكيمياء

السبت، 24 يونيو 2023 12:25 م
وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في مادة الكيمياء وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجنة بنين فؤاد خميس النموذجي - والتي تضم 18 لجنة لثلاث معاهد وهى (عاصم جويفل النموذجي - فؤاد خميس النموذجي- معهد بنين العاشر من رمضان) ولجنة فتيات فؤاد خميس النموذجي، والتي تضم 18 لجنة لثلاث معاهد وهم (فتيات فؤاد خميس النموذجي- فتيات العاشر من رمضان- فتيات محمد نجيب)، اليوم السبت في افتتاح الأسبوع الرابع والذي بدأ بمادة الكيمياء.
 
وأوضح وكيل الأزهر أن توفير سبل الراحة ليست رفاهية نقدمها لأولادنا؛ بل واجب علينا، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لطلابنا بعد تعب عام كامل سهروا فيه الليل واجتهدوا في النهار.
 
وأكد الدكتور الضويني أن انضباط اللجان هو أول خطوة في تحقيق العدالة بين الطلاب، وأن يأخد كل طالب حقه ويعرف مستواه الحقيقي، مشددا أننا نسعى لتقديم طلاب لا يقبلون بالغش، لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
 
وبيّن أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن الامتحانات هذا العام جاءت لتواكب الأنظمة الحديثة في الامتحانات وأن هذا تدريب فعلي لهم على ما سيجدوه في الجامعة، كما حرض فضيلته على الوقوف على درجة سهولة أو صعوبة الامتحانات، والتي أكد الطلاب أنها في مستوى الطالب المتوسط.
 
وحرص وكيل الأزهر على متابعة الكنترول  في اللجنتين للوقوف على سير أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات، كما تابع غرفة لجنة الشفوي ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حتى لا يُظلم أي طالب في امتحانات الشفوي.
 
جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.
 
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الثانوية الازهرية

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