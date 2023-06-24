اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الوادي الجديد: بدء تنفيذ المدينة الشبابية البدوية بالداخلة على مساحة 12 فدانا

السبت، 24 يونيو 2023 11:16 ص
الوادي الجديد: بدء تنفيذ المدينة الشبابية البدوية بالداخلة على مساحة 12 فدانا بدء تنفيذ المدينة الشبابية البدوية بالداخلة على مساحة 12 فدانا
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم البدء في أعمال الحفر و الإنشاءات بمشروع المدينة الشبابية البدوية بمدينة موط بمركز الداخلة، و المقامة على مساحة 12 فدانا، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنشآت الرياضية وتطوير الأنشطة الشبابية واستغلال طاقات الشباب.
 
وأوضح الزملوط أنه تم التخطيط لتصميم المدينة على الطراز البيئي المُستوحى من التراث الواحاتي، والتي تضم مباني إقامة سكنية ومباني خدمية وأنشطة ترفيهية وملاعب رياضية متعددة الاستخدام وحماميّ سباحة أوليمبي وخاص، وصالة مغطاة ونادي صحي وكهف الملح و بحيرة كبريت علاجية.
 

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