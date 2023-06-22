محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التشطيبات الجارية بمقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين، حيث وجه بسرعة البدء في أعمال التأثيث والفرش وتركيب الأجهزة و الشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

وكان محافظ الوادي الجديد، عقد اجتماعًا فى ديسمبر الماضى بشأن إنشاء مركز السيطرة الموحد للطوارئ بالمحافظة بحضور اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ووفد الشبكة الوطنية. وجرى مناقشة الإجراءات التنفيذية لتأسيس المركز طبقًا للمواصفات التكنولوجية العالمية، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنشاء مراكز سيطرة موحدة، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

