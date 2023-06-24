اللوحات الإرشادية دليل الحاج في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

تسهم اللوحات الإرشادية والتوعوية المترجمة بعدة لغات في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطط عدد من الجهات المعنية، لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج.

وتستقبل اللوحات ومنها الإلكترونية الحجاج منذ وصولهم المملكة عبر المنافذ المختلفة بعبارات ترحيبية وبترجمات وألوان مختلفة، إلى جانب تضمن عدد من اللوحات الإرشادات التي يجب اتباعها خلال تنقلهم في المشاعر، ومعايير السلامة والأمان في محل إقامتهم، وتسهيل وصولهم للأماكن والمواقع التي سيقصدونها خلال موسم الحج، للمساهمة في توفير الوقت والعناء عليهم.

وتم تزويد العديد من اللوحات التي تأتي بأحجام مختلفة ويمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، بألوان وعبارات واضحة تخدم في محتواها القاصدين من حجاج بيت الله للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، فيما زودت لوحات أخرى بصور تعبيرية توضح طرق المشاة في الشوارع الرئيسة المحيطة بساحات المسجد الحرام، ومخارج الطوارئ في المخيمات، وتحديد الاتجاهات لمختلف الطرق المؤدية للمسجد الحرام والمشاعر.