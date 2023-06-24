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أكرم القصاص
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أئمة وواعظات الأوقاف مع الحجاج يشرحون المناسك ويجيبون على استفسارات الحجيج

السبت، 24 يونيو 2023 11:29 ص
أئمة وواعظات الأوقاف مع الحجاج يشرحون المناسك ويجيبون على استفسارات الحجيج واعظات الأوقاف يشرحون مناسك الحج
كتب لؤى على

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نظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرات لأعضاء البعثة المصرية من حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين أن ملخص أعمال الحج والعمرة الذي نشرته وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية يحقق الكفاية لمن أراد أن يتم النسك، وفي ختام اللقاء أجاب أئمة وواعظات الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.
 
يأتى ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا من أئمة وواعظات الأوقاف المرافقين لبعثة الحج على القيام بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم. 
 
 
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