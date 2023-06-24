"العلاج الحر" بالإسماعيلية يرصد عيادة أطفال غير مرخصة بها كبسولة لعلاج الصفراء

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، أن إدارة العلاج الحر شنت حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، شملت المرور على 5 منشآت طبية وهى 2 معمل تحاليل، مركز نساء وتوليد، عيادة أطفال ومركز أسنان، وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنه تضم في عضويتها دكتورة نورهان عادل، دكتورة نهال أحمد ، دكتورة آيه رجب بإدارة العلاج الحر؛ للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، إن المخالفات التى رصدتها الحملة تنوعت بين إدارة منشأة صحية بدون ترخيص وذلك مخالف للمادة 1و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل برقم 153 لسنة 2004 ،وجود كبسولة لعلاج الصفراء للاطفال حديثى الولادة غير مرخصة داخل عيادة للأطفال ،الحفظ الغير سليم للعينات فى المعامل ،عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994، عدم مطابقة غرفة التعقيم ببعض المنشآت للشروط وعدم وجود تواريخ على الأدوات المعقمة ،وعدم وجود غرفة نفايات فضلا عن التخلص الغير آمن من النفايات الخطرة.

وأشار "حطب" الى أن الحملة أسفرت عن تشميع أحد مراكز النسا والتوليد وذلك طبقا لقرار المحافظ وتحررت محاضر إثبات حالة للمنشآت المخالفة بناء على ما رصدته اللجنة من مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على محافظ الإسماعيلية .

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للإشتراطات الصحية ؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.