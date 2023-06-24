السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ى.م.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمد محمود عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم وحنا هارون جندى.

تعود أحداث القضية بدائرة مركز المراغة عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 17 كيس من الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.