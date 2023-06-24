السجن المشدد 10 سنوات لمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "ل.ع.ا" ربة منزل ، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ك.ح. " بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2023 بدائرة مركز طما، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهمة بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها يسبب خلافات بينهما، حيث قامت خلالها المتهمة بالتعدى عليها بالضرب محدثة إصابتها والتى تسببت في عاهة مستديمة لها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.