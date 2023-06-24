الحكم بالسجن على المسئول عن اختراق "تويتر" فى 2020

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قضت محكمة أمريكية بسجن المسؤول عن اختراق موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فى 2020، وقال موقع "تك كرانش" التقني، اليوم /السبت/، إنه "بعد ثلاث سنوات من حدوث أحد أكثر الاختراقات المرئية فى التاريخ الحديث أمام ملايين من مستخدمى "تويتر"، سيقضى أحد المتسللين المسؤولين عن الاختراق وقتا فى السجن الفيدرالى".



وحكم على جوزيف جيمس أوكونور (24 عاما) فى محكمة اتحادية فى نيويورك بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن أقر بالذنب فى مايو على أربع تهم تتعلق بقرصنة حاسوب والاحتيال عبر الإنترنت والمطاردة عبر الإنترنت، كما وافق أوكونور على التنازل عن 794 ألف دولار على الأقل لضحايا جرائمه.



وتم تسليم أوكونور، وهو مواطن بريطاني، من إسبانيا بناء على طلب من المدعين العامين الأمريكيين فى وقت سابق من هذا العام، وظل محتجزا منذ ذلك الحين.. وخلال الجلسة، قال القاضى "إن أوكونور سيقضى على الأرجح حوالى نصف عقوبته بعد أن أمضى أكثر من عامين فى الحجز الاحتياطي".



وفقًا للمدعين العامين، استخدم أوكونور قدراته التكنولوجية المتطورة لأغراض خبيثة، فنفذ هجوما معقدا لمبادلة (SIM) لسرقة كميات كبيرة من العملات المشفرة، واختراق "تويتر"، وإجراء عمليات اقتحام للكمبيوتر للاستيلاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى المطاردة عبر الإنترنت لضحيتين، بما فى ذلك ضحية قاصر.