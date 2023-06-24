التموين: إيقاف العمل بتوريد القمح المحلى خلال عيد الأضحى المبارك

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023 اعتبارا من يوم 27 يونيو وحتى 30 يونيو2023 في فترة عيد الأضحى على أن يتم استئناف العمل ‏اعتبارا من يوم 1/7/2023‏.