واردات مصر من القمح تتراجع إلى 224 مليون دولار مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من القمح سجلت نحو 224 مليونا و371 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 386 مليونا و58 ألف دولار في شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 161 مليونا و687 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من القمح سجلت فى بداية العام الجارى 2023 ارتفاعا ملحوظا، حيث اشارت بيانات الجهاز إلى أن الواردات المصرية من القمح ارتفعت لتسجل نحو 404 ملايين و818 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 366 مليونا و534 ألف دولار فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 38 مليونا و284 ألف دولار.

وتعتبر واردات مصر من القمح من أهم السلع بقائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي تراجعت بشكل كبير في نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات من المواد الخام نحو 680 مليون و23 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل مليار و301 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 621 مليون و526 ألف دولار.