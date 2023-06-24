اليوم السابع
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البحوث الإسلامية يعلن تنظيم مسابقة ثقافية للحج والعمرة

السبت، 24 يونيو 2023 05:05 م
البحوث الإسلامية يعلن تنظيم مسابقة ثقافية للحج والعمرة مجمع البحوث الاسلامية
كتب ــ لؤى على

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم مسابقة ثقافية للحج والعمرة  لعام 1444هـ، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل تحقيق رؤية الأزهر الشريف العلمية والدعوية، عبر استخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة التي تيسر وتبسط المفاهيم الدينية وتشجع على القراءة والبحث والمعرفة.
 
تأتي المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة الدينية، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، من أجل بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، بالإضافة إلى مواجهة الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.
 
كما تهدف المسابقة إلى نشر الوعي المعرفي بمناسك الحج والعمرة، وفتح منصةٍ للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وجميع فئات المجتمع، من أجل تشجيعهم على القراءة والمطالعة واقتناء المكتبات، وربط جميع أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة حول تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله؛ حيث تشهد تلك المسابقات إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.
 
كما يتيح المجمع من خلال المسابقة كتاب: (إتحاف الناسك ببيان المناسك) لمن أراد أن يستفيد منه في الحصول على معلومات تتعلق بموضوع المسابقة، حيث تم نشره بصيغة (PDF) على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويشترط للمسابقة ألا يقل سن المتسابق عن 12 عامًا، وأن يكون المتسابق مقيمًا على أرض مصر أيًّا كانت جنسيته، مع استيفاء البيانات المطلوبة على رابط المسابقة بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الإجابة عن كافة الأسئلة المطلوبة؛ حيث يُمنح الفائزون مكتبة قيمة من إصدارات الأزهر الشريف، وتوزع الجوائز على الـ50 فائزًا الأُوَل.
ويمكن للجمهور الاشتراك في المسابقة من اليوم الموافق السادس من شهر ذي الحجة وحتى نهاية الشهر، من خلال التسجيل ببوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي: https://azhar.eg/hajj1444/index.htm
 
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الحج

الازهر الشريف

بوابة الازهر



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