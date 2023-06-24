الأقصر تشهد خروج 25 رحلة بالون طائر على متنها 540 سائحا

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، استمرار تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية بخروج أكثر من 540 سائح من حول العالم على متن 25 رحلة بالون، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع بخروج الرحلات مع تحسن الطقس، تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويقول أحمد الطيب ممثل إتحاد شركات البالون بالأقصر، إن رحلات البالون الطائر مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهى تنطلق فجراً من غرب محافظة الأقصر، وتجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، حيث يتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم، حيث يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للغيوم والطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب.

ويضيف أحمد الطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.