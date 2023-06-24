إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق إسكندرية الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 8 عمال بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة منشأة القناطر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى منشأةالقناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف إلى محل الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين من خلال الفحص المبدئي اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 8 أشخاص.