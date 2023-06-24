اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق إسكندرية الصحراوى

السبت، 24 يونيو 2023 10:22 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق إسكندرية الصحراوى حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 عمال بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة منشأة القناطر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى منشأةالقناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف إلى محل الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين من خلال الفحص المبدئي اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 8 أشخاص.
 
 
 

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

منشأة القناطر

امن الجيزة

حاجدث انقلاب سيارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة