إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمدينة الفيوم، أمام نادي المعلمين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين الي ستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.