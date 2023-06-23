مصرع شخص بحادث تصادم سيارتين في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ، بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين ما بين قها وسنديون، اتجاه القاهرة، أسفر عنه مصرع شخص، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها التعليمى بوصول جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة، أمام منطقة قها سنديون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم، وجرى تجنيب السيارتين المتسببين بالحادث علي جانب الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.