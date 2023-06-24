أول تعليق من وزارة الدفاع الروسية عقب التهدئة مع مجموعة "فاجنر"

وكالات

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة معبرة للجنود الروس بعنوان "التماسك والوحدة"، وذلك عقب فترة وجيزة من إعلان التهدئة مع قوات "فاجنر" التى أعلنت التمرد اليوم، بحسب "روسيا اليوم".

أول تعليق من وزارة الدفاع الروسية عقب التهدئة مع مجموعة مكتب الرئيس البيلاروسى: بريجوجين يقبل اقتراح لوكاشينكو تهدئة الوضع

وكانت هذه الصورة أول ما تنشره الوزارة عقب التهدئة، كدليل على أن وحدة وتماسك القوات الروسية أقوى من أي فتن وخلافات يحلم أعداء روسيا أن تدب في صفوفها.

وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، اليوم السبت، عن قبول مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

وتلا ذلك إعلان بريجوجن الشخصى عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن فى الاتجاه المعاكس، عائدة إلى معسكراتها فى خطوط التماس.

وفي وقت مبكر من صباح السبت، استولت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.

كما فتح جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قضية ضد مؤسس "فاجنر" يفجينى بريجوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".