أمن الجيزة يعاين مكان انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 8 عمال بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي، وتبين أن سيارة ربع نقل، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما أسفر عن تعرضها للانقلاب.

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، البالغ عددهم 8 أشخاص، وذكروا أن السيارة كانت تنقلهم إلى العمل، إلا أنهم فوجئوا بانحراف السيارة عن الطريق وانقلابها.

تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوي، فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، بصحبة الخدمات المرورية، وونش مرورى للعمل على رفع آثار الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، مما أدى إلى إصابة 8 عمال، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.