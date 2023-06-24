"أزهر الإسكندرية": غرفة عمليات الامتحانات لم ترصد شكاوى من مادة الكيمياء

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الازهرية بالإسكندرية أنها لم ترصد غرفة العمليات أيه شكاوى من امتحان مادة الكيمياء فى كافة معاهد المحافظة منذ انطلاق امتحان المادة وحتى انتهاءه.

وتفقد علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والمشرف العام على امتحانات الشهاده الثانوية والدكتورة ندى عصام - موفد قطاع المعاهد الأزهرية عدد من المعاهد ولجان الامتحانات للاطمئنان على خروج خطوط سير السيارات وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة من وزارة الداخلية ثم انطلقا إلى بعض اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية مؤكدين على ضرورة إزالة العقبات وتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء .

وشملت الجولة لجنة معهد بنين أبو العيون وحضرا عملية دخول الطلاب والطالبات إلى اللجان الامتحانية٠وعملية التفتيش على المتعلقات وفض الأسئلة وتوزيعها على اللجان والطلاب والطالبات ثم قاما بالمرورعلى اللجان للاطمئنان على عدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج.