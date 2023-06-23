اليوم السابع
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8 آلاف مسجد و60 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى فى البحيرة

الجمعة، 23 يونيو 2023 07:00 ص
8 آلاف مسجد و60 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى فى البحيرة صلاة العيد - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، رفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف بمدينة دمنهور وربطها بإدارات الأوقاف بالمراكز وذلك لتلقى أى بلاغات أو شكاوى ومتابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف. 
 
وأوضح أبو حطب أن صلاة العيد ستقام بجميع المساجد التى تقام بها الصلوات والتى يبلغ عددها 8000 مسجد بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد ودعم المساجد بإمام وخطيب أساسى وإمام وخطيب احتياطى.
 
وأشار الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة إلى تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك. 
 
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إقامة صلاة عيد الأضحى فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وفى الساحات التى تحددها كل مديرية فى ضوء ضوابط وما تم فى عيد الفطر المبارك مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء فى المساجد التى تقام بها صلاة العيد أم فى الساحات المقررة لصلاة العيد مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون للتنسيق فى هذا الشأن. 

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وزارة الأوقاف

محافظة البحيرة

مساجد البحيرة

عيد الأضحى

ساحات صلاة العيد



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