اليوم السابع
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3 مراحل هامة لاختيار الأسقف فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. تفاصيل

الجمعة، 23 يونيو 2023 08:02 ص
3 مراحل هامة لاختيار الأسقف فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. تفاصيل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر الأسقف فى الكنيسة الأرثوذكسية قائد المصلين بدافع الحب، وأول ثمرة من ثمار الحب هي ثمرة الفرح، ولا يسعى الأسقف إلى أى مناصب أو أى شكل من أشكال مجد العالم.

 

وخلال السطور التالية ننشر خطوات اختيار الأسقف في الكنيسة الأرثوذكسية.

 

1مرحلة الترشيحات

 

تتواصل لجنة اختيار الأباء الأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية مع من تراه ( المطارنة والأساقفة – رؤساء الأديرة – أباء الاعتراف ) وذلك لتجميع أسماء المرشحين للأسقفية ممن لهم خدمة رعوية.

 

2مرحلة التقييم

 

أ – تقييم مرحلة خدمتهم الرعوية قبل السيامة من خلال التقارير السنوية.

 

ب – دراسة مطابقة المرشحين للشروط والمعايير المطلوبة في المرشح.

 

ج – تزكية صريحة من أب الاعتراف.

 

د – مقابلة الأباء المرشحين.

 

هـ - يجتاز المرشح دراسات مكثفة (قيادة وإدارة ) قبل سيامته بمدة كافية.

 

3مرحلة اتخاذ القرار

 

أ – استطلاع رأى أباء المجمع المقدس قبل السيامة بفترة كافية أسبوعين على الأقل.

 

ب – استطلاع رأى الأباء الكهنة بالإيبارشية ومجلس رؤساء مجالس الكنائس بالإيبارشية وكل أعضاء هذه المجالس والشمامسة المكرسين والخدام بها ويعلن إسمه على شعب الإيبارشية كله ويفتح الباب لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات ويتم فحصها لاتخاذ القرار بشانها ويستثنى من ذلك الأسقف العام.

 

ج – تجتمع لجنة اختيار الأباء الأساقفة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المرشح للسيامة

 

د – يوقع المزكى لرتبة الأسقفية على دليل الأب الأسقف ويتعهد بالإلتزام بما فيه، ويكون الدليل هو أساس مساءلته. 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اختيار الاسقف

اسقف الكنيسه



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