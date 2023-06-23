اليوم السابع
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12 مجزرا لذبح أضاحى عيد الأضحى بالمجان أمام المواطنين فى دمياط

الجمعة، 23 يونيو 2023 09:00 م
12 مجزرا لذبح أضاحى عيد الأضحى بالمجان أمام المواطنين فى دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بدمياط، رفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات والمجازر التابعة للمديرية، وتكثيف الحملات اليومية  بالاشتراك مع مديريتي الصحة والتموين للمرور علي الأسواق العامة، ومحال الجزارة وبيع الأغذية للتأكد من صلاحيتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. 

وأكدايهاب شكرى مدير عام الطب البيطري بدمياط  لـ"اليوم السابع"، أن عدد المجازر بنطاق محافظة دمياط 12 مجزرا موزعة علي أنحاء المحافظة وتعمل بكامل طاقتها خلال فترة عيد الأضحى، وتعمل بالمجان وبدون رسوم خلال عيد الأضحى لتشجيع المواطنين علي الذبح داخل بالمجازر. 
 
وأضاف شكرى أنه تم تدعيم المجازر بالاعداد الكافية من الأطباء البيطريين وكذلك توفير الأحبار للاختام وتوفير المطهرات، كما ناشد  المواطنين الذبح داخل المجازر حفاظا علي الصحة العامة.
 
من ناحية أخرى، اعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد بجميع المجازر وتكثيف الحملات على أسواق بيع اللحوم والمطاعم للتأكد من صلاحية الأغذية .
 
 

 
 
 

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