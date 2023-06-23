12 مجزرا لذبح أضاحى عيد الأضحى بالمجان أمام المواطنين فى دمياط

وأكدايهاب شكرى مدير عام الطب البيطري بدمياط لـ"اليوم السابع"، أن عدد المجازر بنطاق محافظة دمياط 12 مجزرا موزعة علي أنحاء المحافظة وتعمل بكامل طاقتها خلال فترة عيد الأضحى، وتعمل بالمجان وبدون رسوم خلال عيد الأضحى لتشجيع المواطنين علي الذبح داخل بالمجازر.

وأضاف شكرى أنه تم تدعيم المجازر بالاعداد الكافية من الأطباء البيطريين وكذلك توفير الأحبار للاختام وتوفير المطهرات، كما ناشد المواطنين الذبح داخل المجازر حفاظا علي الصحة العامة.

من ناحية أخرى، اعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد بجميع المجازر وتكثيف الحملات على أسواق بيع اللحوم والمطاعم للتأكد من صلاحية الأغذية .



