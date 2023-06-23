وكيل"أوقاف الأقصر" يفتتح مسجد الهجرة فى مدينة البياضية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الهجرة فى مدينة البياضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

فيما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استمرار فعاليات حملات مكبرة لنظافة وتجميل وتعقيم المساجد حول الإدارات المختلفة، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يتم تنظيم حملة تعقيم المساجد بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب استقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.