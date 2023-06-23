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وزير الصحة يصل بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية.. صور

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:29 م
وزير الصحة يصل بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية.. صور المحافظ والوزير وقيادات الصحة
بورسعيد - محمد عزام

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وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية.
 
واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الصحة لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.
 
ومن المنتظر أن يفتتح وزير الصحة ومحافظ بورسعيد مجمع الشفاء الطبي نطاق حي المناخ، ومبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، ويتفقدا مستشفى الصحة النفسية، وحضور فعالية طبية في ساحة مصر.
 
 
المحافظ والوزير وقيادات الصحه
المحافظ والوزير وقيادات الصحه

المحافظ يستقبل الوزير
المحافظ يستقبل الوزير

محافظ بورسعيد ووزير الصحة
محافظ بورسعيد ووزير الصحة

محافظ بورسعيد يستقبل الوزير
محافظ بورسعيد يستقبل الوزير

وزير الصحه والمحافظ
وزير الصحه والمحافظ

 


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