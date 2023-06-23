مستشفى الجلدية بكفر الشيخ توقع الكشف الطبى على 8 آلاف و657 شخصا خلال أسبوعين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ عدد من الحملات والفاعليات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى الجلدية بكفر الشيخ، وقعت الكشف الطبي خلال أسبوعين على 8 آلاف وو657 شخصًا، ووفرت صيدلية المستشفى بعض الأدوية الهامة ،مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 142 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 10 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، وتم صرف علاج شهري لعدد 93 مريض متردد للجذام.

كما أوضحت أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 252 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 420 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية، تم صرف علاج شهري لعدد 46 مريض متردد للجذام.



اجراء الكشف الطبي بمستشفى الجلدية



مستشفى الجلدية بمحافظة كفر الشيخ