وزير الصحة: رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا كبيرًا لمنظومة الصحة النفسية

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من أعمال تطوير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان ببورسعيد، وذلك تمهيدَا لبدء التشغيل الفعلي للخدمة الطبية، واستقبال المرضى.

تأتي زيارة الوزير، ضمن سلسلة من جولات التفقدية الدورية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية، ولتقديم الدعم اللازم، وتذليل أي عقبات قد تعوق المنظومة الطبية، فضلًا عن الاطمئنان على مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى ومنها غرف الإقامة الداخلية للسيدات والرجال، وغرف العلاج الترفيهي والهوايات، واطلع على رسومات هندسية للهيكل الوظيفي للمستشفى والتي تبلغ سعته السريرة 133 سرير، وبمساحة 19 ألف متر مربع، في المرحلتين الأولى والثانية، وأشاد بمعدلات التطوير ورفع الكفاءة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير، شاهد فيلم قصير لأعمال التطوير التي مرّت بها المنشأة، مؤكدًا على أهمية منظومة الصحة النفسية، التي تحظى باهتمام مباشر من فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث حرصت القيادة السياسية على التوسع في منشآت الصحة النفسية، وتطويرها وإتباع أفضل وأحدث الأساليب العالمية في العلاج، بهدف تحسين الخدمات الصحية النفسية، بالإضافة إلى تأكيده على دور مستشفيات الصحة النفسية في نشر الوعي بالحياة الصحية النفسية السليمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير، خلال جولته أكد حرص وزارة الصحة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم اللازمة لضمان استدامة النظم النفسية وتطويرها المستمر، ووجه الوزير بزيادة المساحات الخضراء في المستشفى، بهدف توفير بيئة صحية نظيفة، تساعد في الحفاظ على التوازن النفسي للمرضى، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بأسرع وقت، تمهيدًا للافتتاح واستقبال المرضى.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، زار خلالها عدة مستشفيات، منها "مستشفى السلام المبنى البحري، ومجمع الشفاء الطبي" اللذان يعملان ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.