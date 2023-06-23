وزير السياحة يناقش مع سفير إيطاليا مقترحات الترويج السياحي لمصر

كتب محمد أسعد

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر ولا سيما في ضوء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها الوزير مؤخراً للعاصمة الإيطالية روما، وتم مناقشة مقترحات للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في السوق الإيطالي خلال الفترة المقبلة وخاصة لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وحضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الإيطالية روما والتي قام خلالها بعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي والاستماع لمقترحات الشركاء المهنيين في إيطاليا في هذا الشأن.

وأشار "عيسى"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أهمية السوق الإيطالى حيث يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، لافتاً إلى آخر مستجدات وتطورات حركة السياحة الوافدة منه لمصر خلال الأشهر الماضية.

وتم التباحث أيضاً حول مقترح تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الترويجية المحلية والدولية في مصر بالأماكن السياحية والأثرية المختلفة لجذب السائحين لمصر من خلال مثل هذه الأحداث الترفيهية وهو ما يساهم في الترويج للمنتجات السياحية بمصر ولاسيما منتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي.

جدير بالذكر أن شهر يونيو كان قد شهد تيسير أول رحلة طيران منتظمة لشركة Wizz Air للطيران قادمة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا إلى مطار سفنكس الدولى، وذلك في إطار قيام الشركة بالبدء في تسيير رحلات طيران جديدة مباشرة إلى مطار سفنكس الدولى من مدينتى ميلانو وروما بدولة إيطاليا.