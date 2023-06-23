اليوم السابع
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وزير الخارجية الأوكرانى: دبابات أبرامز الأمريكية قد تشارك فى الهجوم المضاد

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:29 ص
وزير الخارجية الأوكرانى: دبابات أبرامز الأمريكية قد تشارك فى الهجوم المضاد دميترو كوليبا
كييف (أ ش أ)

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قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا "إن دبابات أبرامز الأمريكية قد تظهر فى ساحة المعركة بالفعل خلال الهجوم المضاد الحالى الذى تشنه القوات الأوكرانية".

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة، عن كوليبا قوله "هناك أمل في أن تشارك دبابات أبرامز في هذا الهجوم المضاد، لكن يجب أن أقول إننا بحاجة إلى التفكير ليس فقط من منظور الهجوم المضاد الحالي، لأن هذا الهجوم لن يكون الأخير.. سيكون هناك العديد من الهجمات المضادة المطلوبة لتحرير جميع أراضي أوكرانيا".

وأوضح كوليبا أن أوكرانيا تتلقى بالفعل بعض المعدات وخاصة عربات مشاة برادلي القتالية، مضيفا "لكننا نضع في اعتبارنا أننا سنحتاج إلى الدبابات وناقلات الجنود المدرعة ومعدات أخرى للهجمات اللاحقة المحتملة"، ولفت إلى أنه يجب على المرء دائما التفكير بخطوتين أو ثلاث خطوات للأمام في الحرب.

وكان البنتاجون قد أعلن في شهر أبريل الماضي أنه يعتزم تسليم دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.

 


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